Ольга Орлова объяснила, почему не взяла фамилию мужа

Певица Ольга Орлова вышла на связь с подписчиками в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Она ответила на вопросы о своей личной жизни. Артистка призналась, что не взяла фамилию мужа Валерия. Орлова объяснила, что не хотела менять документы после замужества.
«Мы остались при своих фамилиях, даже вопрос этот не стоял. Слишком много документов менять. Дочка, безусловно, будет носить его фамилию», — рассказала артистка.
Орлова пояснила, что всегда прислушивается к мнению супруга, однако он был не против того, что она оставила девичью фамилию.
«Последнее слово было и есть за ним. Но я умею профессионально уговаривать», — призналась экс-участница «Блестящих».
В 2021 году Ольга Орлова вышла замуж во второй раз за бизнесмена по имени Валерий. Осенью 2022 года стало известно, что певица ждет ребенка. У знаменитости есть сын Артем от брака с Александром Кармановым.
Ранее Ольга Орлова рассказала, как учит сына знакомиться с девушками.