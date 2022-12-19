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55 минут назад

Ольга Орлова объяснила, почему не взяла фамилию мужа

Газета.Ru

Певица Ольга Орлова вышла на связь с подписчиками в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Она ответила на вопросы о своей личной жизни. Артистка призналась, что не взяла фамилию мужа Валерия. Орлова объяснила, что не хотела менять документы после замужества.

Ольга Орлова объяснила, почему не взяла фамилию мужа
Фото: газета.ругазета.ру

«Мы остались при своих фамилиях, даже вопрос этот не стоял. Слишком много документов менять. Дочка, безусловно, будет носить его фамилию», — рассказала артистка.

Орлова пояснила, что всегда прислушивается к мнению супруга, однако он был не против того, что она оставила девичью фамилию.

«Последнее слово было и есть за ним. Но я умею профессионально уговаривать», — призналась экс-участница «Блестящих».

В 2021 году Ольга Орлова вышла замуж во второй раз за бизнесмена по имени Валерий. Осенью 2022 года стало известно, что певица ждет ребенка. У знаменитости есть сын Артем от брака с Александром Кармановым.

Ранее Ольга Орлова рассказала, как учит сына знакомиться с девушками.

Шоу-бизнес,Ольга Орлова,
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