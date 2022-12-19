СМИ: Серебренникову начали поступать угрозы от украинских радикалов

Режиссер Кирилл Серебренников сталкивается с угрозами от украинских радикалов. Как сообщает «Слово и Дело», причиной ненависти со стороны украинцев стала его постановка по повести Николая Гоголя «Вий» в Гамбурге.

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Как отмечают немецкие издания, спектакль Серебренникова пересказывает повесть в реалиях российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, однако недовольные украинцы увидели в нем пророссийскую агитацию. В субботу, 17 декабря, они собрались перед театром Талия в Гамбурге, где организовали митинг против премьеры постановки.

После спектакля режиссер и актеры начали получать гневные сообщения с угрозами. При этом не исключено, что подобный ход лишь является способом прорекламировать постановку.

Напомним, что Серебренников был арестован и помещен под домашний арест летом 2017 года. По версии следователей, режиссер, являющийся художественным руководителем «Гоголь-центра», организовал хищение как минимум 68 млн рублей, выделенных из бюджетных средств в 2011-2014 годах на реализацию проекта «Платформа».