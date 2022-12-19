Саша Савельева поделилась своим мнением о методах воспитания детей

«Как важно родителю не «душить» ребенка любовью и заботой. Иногда родители подразумевают под любовью и заботой давление и контроль. А просто стоять рядом и страховать «невидимой рукой», не тяготить, не поучать, да просто не мешать…Вот тогда оно, это чувство безопасности мира и растет внутри. И человеку будет проще жить», — написала Александра Савельева.