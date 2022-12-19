Саша Савельева поделилась своим мнением о методах воспитания детей

Экс-участница группы «Фабрика» Саша Савельева вышла на связь с подписчиками в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Она показала, как проводит время с сыном Леоном, и поделилась своим мнением о методах воспитания детей.
Савельева призналась, что никогда не будет «душить» ребенка любовью и заботой.
«Как важно родителю не «душить» ребенка любовью и заботой. Иногда родители подразумевают под любовью и заботой давление и контроль. А просто стоять рядом и страховать «невидимой рукой», не тяготить, не поучать, да просто не мешать…Вот тогда оно, это чувство безопасности мира и растет внутри. И человеку будет проще жить», — написала Александра Савельева.
Напомним, что певица стала мамой в 2019 году. Она родила сына Леона от актера Кирилла Сафонова. Мальчик родился раньше срока и весил всего лишь 2 килограмма, поэтому несколько недель провел в реанимации. После рождения сына Александра Савельева взяла паузу в музыкальной карьере.
Ранее Саша Савельева объяснила, почему хотела родить двойню.