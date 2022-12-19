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37 минут назад

Певица Саша Савельева призналась, что никогда не будет «душить» ребенка любовью и заботой

Газета.Ru

Экс-участница группы «Фабрика» Саша Савельева вышла на связь с подписчиками в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Она показала, как проводит время с сыном Леоном, и поделилась своим мнением о методах воспитания детей.

Саша Савельева поделилась своим мнением о методах воспитания детей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Савельева призналась, что никогда не будет «душить» ребенка любовью и заботой.

«Как важно родителю не «душить» ребенка любовью и заботой. Иногда родители подразумевают под любовью и заботой давление и контроль. А просто стоять рядом и страховать «невидимой рукой», не тяготить, не поучать, да просто не мешать…Вот тогда оно, это чувство безопасности мира и растет внутри. И человеку будет проще жить», — написала Александра Савельева.

Напомним, что певица стала мамой в 2019 году. Она родила сына Леона от актера Кирилла Сафонова. Мальчик родился раньше срока и весил всего лишь 2 килограмма, поэтому несколько недель провел в реанимации. После рождения сына Александра Савельева взяла паузу в музыкальной карьере.

Ранее Саша Савельева объяснила, почему хотела родить двойню.

Шоу-бизнес,Кирилл Сафонов,Александра Савельева,
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