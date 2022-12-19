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14 минут назад

Настасья Самбурская показала себя в образе невесты

Газета.Ru

Актриса Настасья Самбурская опубликовала новый снимок в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Она показала себя в фате и со свадебным макияжем.

Настасья Самбурская показала себя в образе невесты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Знаменитость призналась, что примерила свадебный образ ради съемок в кино.

«Сегодня опять невеста. Жениха нельзя показывать. Даже интригу кидать не буду. Съемки, конечно», — написала актриса.

соцсети

Актриса Настасья Самбурская была замужем один раз. С 2017 по 2018 год она состояла в официальных отношениях с актером Кириллом Дыцевичем. В интервью Надежде Стрелец Самбурская признавалась, что экс-супруг поднимал на нее руку и постоянно подвергал эмоциональному насилию. Также актриса объясняла, что часто вступала в токсичные отношения. На данный момент артистка старается избегать нездоровых романов.

Ранее Настасья Самбурская объяснила, почему не хочет иметь детей.

Шоу-бизнес,Надежда Стрелец,Кирилл Дыцевич,Настасья Самбурская,
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