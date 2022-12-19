Настасья Самбурская показала себя в образе невесты

Актриса Настасья Самбурская опубликовала новый снимок в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Она показала себя в фате и со свадебным макияжем.

Актриса Настасья Самбурская была замужем один раз. С 2017 по 2018 год она состояла в официальных отношениях с актером Кириллом Дыцевичем. В интервью Надежде Стрелец Самбурская признавалась, что экс-супруг поднимал на нее руку и постоянно подвергал эмоциональному насилию. Также актриса объясняла, что часто вступала в токсичные отношения. На данный момент артистка старается избегать нездоровых романов.