Навка заявила, что Башаров «страдает алкоголизмом»

Фигуристка Татьяна Навка в интервью Надежде Стрелец рассказала о взаимоотношениях с бывшим возлюбленным Маратом Башаровым.
По словам звезды, экс-бойфренд, замешенный в скандале с домашним насилием, никогда не поднимал на нее руку.
«Он, к сожалению, страдает алкоголизмом. И когда он приходит в это состояние, то не контролирует себя. Он очень харизматичный человек и мне очень жаль, что эта болезнь его подкосила и не дала возможность стать тем, кем он мог бы стать», — поделилась Навка.
Фигуристка отметила, что считает Башарова талантливым актером. Знаменитости встречались около двух лет.
Спортсменка заявила, что выступает против насилия.
«Если человек хотя бы замахнулся, то от него надо бежать», — считает она.