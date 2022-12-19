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5 минут назад

Татьяна Навка заявила, что Башаров "страдает алкоголизмом"

Газета.Ru

Фигуристка Татьяна Навка в интервью Надежде Стрелец рассказала о взаимоотношениях с бывшим возлюбленным Маратом Башаровым.

Навка заявила, что Башаров «страдает алкоголизмом»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам звезды, экс-бойфренд, замешенный в скандале с домашним насилием, никогда не поднимал на нее руку.

«Он, к сожалению, страдает алкоголизмом. И когда он приходит в это состояние, то не контролирует себя. Он очень харизматичный человек и мне очень жаль, что эта болезнь его подкосила и не дала возможность стать тем, кем он мог бы стать», — поделилась Навка.

Фигуристка отметила, что считает Башарова талантливым актером. Знаменитости встречались около двух лет.

Спортсменка заявила, что выступает против насилия.

«Если человек хотя бы замахнулся, то от него надо бежать», — считает она.

Шоу-бизнес,Надежда Стрелец,Татьяна Навка,
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