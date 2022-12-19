Навка заявила, что Башаров «страдает алкоголизмом»

«Он, к сожалению, страдает алкоголизмом. И когда он приходит в это состояние, то не контролирует себя. Он очень харизматичный человек и мне очень жаль, что эта болезнь его подкосила и не дала возможность стать тем, кем он мог бы стать», — поделилась Навка.