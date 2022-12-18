СМИ: заявление блогера Лерчек о стилисте-обманщице оказалось клеветой

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, несколько месяцев назад рассказывала об обмане стилиста и близкой подруги Эльвиры Янковской, которая якобы раз от раза продавала ей подделки брендовых вещей по цене оригиналов.
Лерчек сообщила что подала в суд, и Эльвира будет обязана возместить ей несколько миллионов рублей. Однако, как сообщает СтарХит со ссылкой на информацию из Телеграм-каналов, полиция не нашла нарушений в действиях Янковской, а Валерия изменила показания, сообщив, что покупала контрафактные вещи у иных людей.
Теперь в суд обратилась уже пострадавшая от всеобщего осуждения стилист. Она намерена привлечь бывшую подругу к ответственности за клевету.
Известно также, что кроме блогеров клиентками стилиста были такие звезды, как Даня Милохин и Нюша. Они доверяли Эльвире в подборе своего гардероба. К слову, у этих артистов претензий к Янковской нет.