СМИ: заявление блогера Лерчек о стилисте-обманщице оказалось клеветой

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, несколько месяцев назад рассказывала об обмане стилиста и близкой подруги Эльвиры Янковской, которая якобы раз от раза продавала ей подделки брендовых вещей по цене оригиналов.

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Лерчек сообщила что подала в суд, и Эльвира будет обязана возместить ей несколько миллионов рублей. Однако, как сообщает СтарХит со ссылкой на информацию из Телеграм-каналов, полиция не нашла нарушений в действиях Янковской, а Валерия изменила показания, сообщив, что покупала контрафактные вещи у иных людей.

Теперь в суд обратилась уже пострадавшая от всеобщего осуждения стилист. Она намерена привлечь бывшую подругу к ответственности за клевету.