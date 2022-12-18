Хейтеры обрушились на Валю Карнавал за пение под фонограмму

Валя Карнавал подверглась критике в социальных сетях. В интернете появилось видео с концерта, на котором экс-возлюбленная рэпера Егора Крида исполняет свою композицию «Психушка».
Внимательные фолловеры обратили внимание на то, что звезда TikTokа не поет, а лишь открывает рот под фонограмму. Зрители возмутились, поскольку, как они убеждены, публика приходит на концерты, чтобы послушать живой голос исполнителя.
ФАН приводит слова одной из поклонниц Вали.
«Интересно, а она понимает, что мы все знаем?»
Но некоторые написали о том, что сейчас вообще мало кто выступает без фонограмм. В пример привели концерты рэп-исполнительницы Инстасамки.
На днях Валя Карнавал рассказала, что устала от пробок на дорогах. Тиктокерша и певица добиралась до работы по 2,5 часа в одну сторону. Поэтому она приняла волевое решение и переехала из загородного дома в центр Москвы.