Бузова поддержала певицу Славу после расставания с мужем

17 декабря Слава объявила о расставании с бизнесменом Данилицким. Певица и предприниматель были вместе более 20 лет. Артистка не озвучила причину развода. Она добавила, что будет готова к новым отношениям в следующем году. По словам звезды, она будет счастлива познакомиться с сексуальным, честным, порядочным, красивым, богатым, ответственным и заботливым мужчиной.