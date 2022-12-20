Бузова поддержала певицу Славу после расставания с мужем

Артистка Ольга Бузова поддержала в социальных сетях певицу Славу после расставания с супругом Анатолием Данилицким.
Под публикацией Славы о разрыве Бузова назвала музыкантку "роскошной девушкой", пожелав быть самой счастливой.
"Когда что-то заканчивается, обязательно начинается новое…" - заявила телеведущая.
17 декабря Слава объявила о расставании с бизнесменом Данилицким. Певица и предприниматель были вместе более 20 лет. Артистка не озвучила причину развода. Она добавила, что будет готова к новым отношениям в следующем году. По словам звезды, она будет счастлива познакомиться с сексуальным, честным, порядочным, красивым, богатым, ответственным и заботливым мужчиной.