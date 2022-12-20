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35 минут назад

Бузова поддержала певицу Славу после расставания с мужем

Газета.Ruиещё 1

Артистка Ольга Бузова поддержала в социальных сетях певицу Славу после расставания с супругом Анатолием Данилицким.

Бузова поддержала певицу Славу после расставания с мужем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Под публикацией Славы о разрыве Бузова назвала музыкантку "роскошной девушкой", пожелав быть самой счастливой.

"Когда что-то заканчивается, обязательно начинается новое…" - заявила телеведущая.

17 декабря Слава объявила о расставании с бизнесменом Данилицким. Певица и предприниматель были вместе более 20 лет. Артистка не озвучила причину развода. Она добавила, что будет готова к новым отношениям в следующем году. По словам звезды, она будет счастлива познакомиться с сексуальным, честным, порядочным, красивым, богатым, ответственным и заботливым мужчиной.

Шоу-бизнес,Ольга Бузова,
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