Гороскоп на 20 декабря 2022 года: что обещают астрологи

ОВНЫ Овны в этот вторник могут удивить самих себя. Звезды советуют вам не бояться собственных идей 20 декабря. Они могут оказаться весьма прорывными. ТЕЛЬЦЫ Тельцы могут столкнуться с дефицитом времени, говорят звезды. И советуют вам 20 декабря не прокрастинировать, а с самого утра заняться наиболее сложными задачами. БЛИЗНЕЦЫ 20 декабря Близнецам понадобится особая выдержка, говорят звезды. Если в этот день вы позволите эмоциям взять верх над вами, ждите настоящей катастрофы. РАКИ 20 декабря Ракам может быть не до шуток. Звезды советуют вам настроиться серьезно на задачи этого дня. Иначе можете сильно прогадать. ЛЬВЫ Львам 20 декабря нужно будет обратить внимание на какие-то второстепенные задачи, говорят звезды. И советуют вам в этот день не отметать перспективные предложения, которые кажутся невыполнимыми. ДЕВЫ Девы в этот вторник должны быть осторожными, особенно на улице и при общении с незнакомцами. Звезды говорят, 20 декабря опасность может прийти из ниоткуда. ВЕСЫ 20 декабря Весам нужно будет действовать на опережение, говорят звезды. Даже если помощников рядом не окажется, необходимо будет взять все в свои руки - только так удастся спасти ситуацию. СКОРПИОНЫ 20 декабря Скорпионам нужно будет запастись терпением. Звезды говорят, в этот вторник кто-то или что-то будет выводить вас из себя весьма искусно. Если сдержите эмоции, можете считать это своей маленькой победой. СТРЕЛЬЦЫ Стрельцам не стоит доверять своему окружению в этот вторник. Звезды говорят, происходящее вокруг может быть не совсем однозначно. Поэтому думайте собственной головой и не слушайте чужие выводы. КОЗЕРОГИ 20 декабря Козерогам нужно будет спрятать свое эго подальше. Звезды говорят, в этот вторник вам необходимо действовать хитро и мудро. Только тогда можно рассчитывать на успех. ВОДОЛЕИ 20 декабря Водолеям может не хватить концентрации. Звезды советуют вам в этот день не расслабляться и не отвлекаться на мелочи. Если же кто-то будет настойчиво лезть к вам с пустяками - дайте наглецу жесткий отпор. РЫБЫ 20 декабря у Рыб может появиться какой-то новый союзник. Правда, есть опасность принять его за врага. Звезды призывают вас слушать интуицию в этот день и не делать поспешных выводов. Фото: unsplash.com