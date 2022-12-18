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48 минут назад

Милявская поделилась планами на отпуск

Ирина Лебедева

Лолита Милявская сообщила, что уже спланировала свой отпуск, в который намерена отправиться после новогодних праздников. Как призналась исполнительница в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ, этого момента она ожидает с большим нетерпением.

Милявская поделилась планами на отпуск
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я сексом на пляже буду заниматься наконец-то!» — сказала Лолита.

При этом звезда отметила курорты, куда точно не поедет и объяснила почему. А место, где собирается отдохнуть, предпочла не называть, - констатирует портал z-aya.ru.

«Эмираты — это не то место, там всё в 2–3 раза дороже. На Мальдивы далеко лететь, есть места покруче и поближе. О них не скажу, не хватало вас там еще увидеть», — заявила певица журналистам.

У певицы Лолиты Милявской — бурная гастрольная жизнь. Последние месяцы она дает много концертов в рамках своего тура, при этом не стесняется в райдере указывать такой пункт, как дежурство бригады скорой помощи. Артистка объясняет такую необходимость немолодым уже возрастом (Лолите 59 лет), а также непростой эпидемиологической обстановкой.

Шоу-бизнес,Лолита Милявская,
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