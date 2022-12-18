Милявская поделилась планами на отпуск

Лолита Милявская сообщила, что уже спланировала свой отпуск, в который намерена отправиться после новогодних праздников. Как призналась исполнительница в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ, этого момента она ожидает с большим нетерпением.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Я сексом на пляже буду заниматься наконец-то!» — сказала Лолита.

При этом звезда отметила курорты, куда точно не поедет и объяснила почему. А место, где собирается отдохнуть, предпочла не называть, - констатирует портал z-aya.ru.

«Эмираты — это не то место, там всё в 2–3 раза дороже. На Мальдивы далеко лететь, есть места покруче и поближе. О них не скажу, не хватало вас там еще увидеть», — заявила певица журналистам.