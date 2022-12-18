Милявская поделилась планами на отпуск

Лолита Милявская сообщила, что уже спланировала свой отпуск, в который намерена отправиться после новогодних праздников. Как призналась исполнительница в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ, этого момента она ожидает с большим нетерпением.
«Я сексом на пляже буду заниматься наконец-то!» — сказала Лолита.
При этом звезда отметила курорты, куда точно не поедет и объяснила почему. А место, где собирается отдохнуть, предпочла не называть, - констатирует портал z-aya.ru.
«Эмираты — это не то место, там всё в 2–3 раза дороже. На Мальдивы далеко лететь, есть места покруче и поближе. О них не скажу, не хватало вас там еще увидеть», — заявила певица журналистам.
У певицы Лолиты Милявской — бурная гастрольная жизнь. Последние месяцы она дает много концертов в рамках своего тура, при этом не стесняется в райдере указывать такой пункт, как дежурство бригады скорой помощи. Артистка объясняет такую необходимость немолодым уже возрастом (Лолите 59 лет), а также непростой эпидемиологической обстановкой.