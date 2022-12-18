Маликов странно пошутил по поводу своих поклонниц

Дмитрий Маликов был гостем в YouTube-шоу «ОХ», которое ведут Тимур Батрутдинов и Гарик Харламов. В эфире звучала шуточная перепалка, в частности, при прочтении визитной карточки гостя Харламов иронически заметил, что с годами Дмитрий исполняет все больше медленных песен, - сообщает 5 Канал.

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«Чтобы фанатки Дмитрия могли потанцевать на концерте, ему приходится исполнять все более медленные композиции. Кстати, да, у тебя же они все медленнее и медленнее стали», — заявил Гарик.

На это Маликов пошутил в ответ:

«Ну потому, что некоторые девушки, которые выросли на моих песнях, начали умирать», - сказал певец.

Исполнитель таким образом намекнул на свое творческое долголетие. Ведущие отметили, что певец является человеком, «который абсолютно не умеет стареть». В свои 53 года выглядит гораздо моложе.

Сам певец утверждает, что причина в здоровом образе жизни. Он старается вести здоровый образ жизни, избегать скандалов и заниматься спортом.