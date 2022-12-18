Отец Бритни Спирс сообщил о состоянии дочери

Отец певицы Бритни Спирс, 70-летний Джейми Спирс, дал интервью, где озвучил свою точку зрения на опекунство. В 2008 году Бритни признали недееспособной, и Джейми стал ее опекуном.

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Он заявил, что в противном случае его дочь могла бы погибнуть. Об этом пишет ФАН со ссылкой на зарубежную прессу.

«Не все согласятся со мной. Но где бы сейчас была Бритни без этой опеки? И я не знаю, была бы она жива», — сказал он.

Джейми убежден, что опека спасла его дочь и помогла сохранить связь ее и детей. Мужчина полагает, что без этого артистка не смогла бы вернуть общение с сыновьями, 17-летним Престоном и 16-летним Джейденом, которых она делит со своим бывшим мужем Кевином Федерлайном.

И, хотя годы опеки были, по его словам, трудным временем для него, сейчас он еще больше переживает за Бритни. На его взгляд, певица «явно нездорова» и он боится, что в итоге «она окажется в еще большей яме, чем она была».

«В семье полный бардак. Все, что мы можем — это продолжать молиться. Это все, что я могу сказать», – резюмировал Спирс-старший.