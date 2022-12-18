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37 минут назад

Буланова сообщила о будущей  свадьбе и смене фамилии

Ирина Лебедева

Татьяна Буланова некоторое время назад объявила о помолвке с 34-летним бывшим теннисистом Валерием Рудневым. Дата свадьбы пока не назначена, но предложение руки и сердца уже сделано. Об этом сообщает «Комсомольская Правда» со ссылкой на интервью певицы Светлане Бондарчук.

Буланова сообщила о будущей свадьбе и смене фамилии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я раньше считала, что если мужчина в первый год не делает предложение женщине, то они уже не поженятся. У меня так два раза было - все происходило в течение года. Но кольца помолвочного не было еще ни разу. Я не знаю, когда будет свадьба. Вообще не знаю, да это уже и неважно, - рассказала Буланова.

Пара была вместе три года. Жених младше невесты на 19 лет, однако Татьяну и Валерия такая разница в возрасте не смущает.

Для Татьяны Булановой это будет уже третий брак. С продюсером Николаем Тагриным певица прожила 13 лет, с футболистом Владиславом Радимовым – 11.

Несмотря на то, что день торжества еще не определен, Буланова планирует при росписи в ЗАГСе сменить фамилию, информирует "КП".

Недавно певица Татьяна Буланова рассказала в интервью «Вечерней Москве», что ее сын Александр отказался уезжать из России в период частичной мобилизации. По ее словам, несмотря на возможности уехать, 29-летний Александр решил остаться на родине.

Шоу-бизнес,Валерий Руднев,Татьяна Буланова,Владислав Радимов,Светлана Бондарчук,
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