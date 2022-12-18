Буланова сообщила о будущей  свадьбе и смене фамилии

«Я раньше считала, что если мужчина в первый год не делает предложение женщине, то они уже не поженятся. У меня так два раза было - все происходило в течение года. Но кольца помолвочного не было еще ни разу. Я не знаю, когда будет свадьба. Вообще не знаю, да это уже и неважно, - рассказала Буланова.