В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
1 час назад

Бывший участник «Дома-2» задержан за дебош в ресторане

Ирина Лебедева

Альфреда Джавадова, бывшего участника известной телестройки, задержали в Челябинске. По информации runews24, поступившей из Главного управления МВД Челябинской области,

Бывший участник «Дома-2» выстрелил в человека в ресторане на глазах у детей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

Джавадов в последнее время позиционировал себя как блогер. Он проводил «рейды» в магазинах, торговых центрах, кафе и ресторанах, которые, как правило, заканчивались конфликтами, и записывал видеоролики, которые потом выкладывал в интернет.

Так, Альфред Джавадов спровоцировал ссору в ресторане «Гриль Хаус». В итоге блогер выстрелил из газового пистолета в лицо владельцу заведения Сергею Малетину на глазах у несовершеннолетних детей.

У пострадавшего ресторатора начались проблемы со зрением, и он обратился в полицию.

Это далеко не первый случай, когда противоправными действиями бывших участников «Дома - 2» занимаются правоохранительные органы. Так, после массовой драки в центре Санкт-Петербурга в отношении бывшего участника «Дома-2» Руслана Перова было возбуждено уголовное дело.

Шоу-бизнес,Происшествия,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители