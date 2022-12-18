Бывший участник «Дома-2» выстрелил в человека в ресторане на глазах у детей

Альфреда Джавадова, бывшего участника известной телестройки, задержали в Челябинске. По информации runews24, поступившей из Главного управления МВД Челябинской области,

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в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

Джавадов в последнее время позиционировал себя как блогер. Он проводил «рейды» в магазинах, торговых центрах, кафе и ресторанах, которые, как правило, заканчивались конфликтами, и записывал видеоролики, которые потом выкладывал в интернет.

Так, Альфред Джавадов спровоцировал ссору в ресторане «Гриль Хаус». В итоге блогер выстрелил из газового пистолета в лицо владельцу заведения Сергею Малетину на глазах у несовершеннолетних детей.

У пострадавшего ресторатора начались проблемы со зрением, и он обратился в полицию.