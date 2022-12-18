Бывший участник «Дома-2» выстрелил в человека в ресторане на глазах у детей

Альфреда Джавадова, бывшего участника известной телестройки, задержали в Челябинске. По информации runews24, поступившей из Главного управления МВД Челябинской области,
в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».
Джавадов в последнее время позиционировал себя как блогер. Он проводил «рейды» в магазинах, торговых центрах, кафе и ресторанах, которые, как правило, заканчивались конфликтами, и записывал видеоролики, которые потом выкладывал в интернет.
Так, Альфред Джавадов спровоцировал ссору в ресторане «Гриль Хаус». В итоге блогер выстрелил из газового пистолета в лицо владельцу заведения Сергею Малетину на глазах у несовершеннолетних детей.
У пострадавшего ресторатора начались проблемы со зрением, и он обратился в полицию.
Это далеко не первый случай, когда противоправными действиями бывших участников «Дома - 2» занимаются правоохранительные органы. Так, после массовой драки в центре Санкт-Петербурга в отношении бывшего участника «Дома-2» Руслана Перова было возбуждено уголовное дело.