СМИ: озвучена сумма заработка Самойловой за 2022 год

Недавно Рэпер Джиган и бизнесвумен Оксана Самойлова с размахом сыграли свою вторую (10 лет спустя после первой) свадьбу. Как объясняла Оксана в микроблоге, она всегда мечтала о грандиозном торжестве, а десять лет назад на пышный праздник якобы не было средств. Теперь у звездной пары деньги есть.

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Журналисты НТВ подсчитали, что супруги потратили на вторую свадьбу около 25 миллионов рублей. Пара приняла 700 гостей, зал был дорого декорирован, ведущими мероприятия звезды шоу «Импровизация» вели мероприятие. Об этом пишет teleprogramma.pro со ссылкой на информацию из Телеграм-каналов.

«Цена за аренду такого зала — 1 миллион рублей. Сверху нужно оплатить 200 тысяч рублей с расчетом на 100 человек. Там было не меньше 700 человек. Выходит, что 10 миллионов рублей только аренда, плюс услуги кухни», - объяснила event-менеджер Виктория Малиновская.

В солидную сумму обошлись и наряды Оксаны, Джигана и их детей.

В шоу «Ты не поверишь» на НТВ были озвучены доходы молодоженов. Рэпер берет за выступления на корпоративах минимум два миллиона рублей. Оксана – владелица клиники косметологии и агентства по подбору нянь. У нее есть бизнес по пошиву женской и детской одежды и собственный косметический бренд. Все это принесло Самойловой, по подсчетам журналистов, в 2022 году около миллиарда рублей.