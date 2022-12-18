Сябитова рассказала о требованиях сценаристов шоу «Давай поженимся!»

Программа, прославившая Розу Сябитову, исчезла из сетки вещания несколько месяцев назад. Пока нет информации, вернется ли она в эфир. А главная телевизионная сваха пока делится с публикой некоторыми секретами внутренней «кухни».

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Так, Роза на фоне других ведущих выглядела несколько агрессивно и вела себя порой некорректно. Оказывается, подобное поведение было лишь специальным образом, который для не придумали сценаристы.

Как призналась Сябитова, от нее требовалось даже изменять голос, чтобы он звучал громко и неприятно, как у мало воспитанной «тетки из народа». Телеведущей приходилось нелегко. Об этом сообщают 7days.

«Я ведущая развлекательных шоу, где я могу позволить себе стеб, неправильно выражать мысли. Мне очень тяжело приходилось, специально путать падежи, чтобы быть ближе к народу. Нужен был некий акцент, тембр голоса этот «буратиний»,» - объяснила артистка.