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1 час назад

Певица Слава объявила о разрыве с супругом после 20 лет брака

Елена Прошина

Российская исполнительница Анастасия Сланевская, известная как Слава, объявила о расставании с предпринимателем Анатолием Данилицким после 20 лет отношений, сообщает «Пятый канал».

Певица Слава объявила о разрыве с супругом после 20 лет брака
Фото: ТАССТАСС

Несмотря на годы совместной жизни и рождение общей дочери Антонины, которой исполнится 11 лет, пара так и не зарегистрировала брак. На свадьбу дочери от первого брака Александры Морозовой 25 ноября певица пришла отдельно от Данилицкого. Артистка не знала о дресс-коде и появилась на торжестве в джинсах и клетчатой рубашке, предприниматель был в соответствующем случаю костюме.

«Еще одна новость под Новый год, я официально рассталась с Анатолием. Причины рассказывать не хочу, не буду, потому что было много всего хорошего, но в последние годы было много чего плохого. Так что я, красивая и прекрасная, готова к новым отношениям — в следующий год с новыми отношениями. Знакомьте!» — заявила исполнительница.

По ее словам, она будет счастлива встретиться с сексуальным, красивым, богатым, ответственным, заботливым, честным и порядочным мужчиной.

Первый брак Славы распался, когда ее дочери Александре было шесть месяцев. Как говорила женщина, супруг очень ее любил и «закрывал одеялом», хотел видеть в ней хранительницу домашнего очага. Проводить время на кухне артистка не хотела, и, поняв несоответствие ожиданий друг от друга, супруги расстались.

Шоу-бизнес,Александра Морозова,Анастасия Сланевская,
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