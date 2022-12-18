Певица Слава объявила о разрыве с супругом после 20 лет брака

«Еще одна новость под Новый год, я официально рассталась с Анатолием. Причины рассказывать не хочу, не буду, потому что было много всего хорошего, но в последние годы было много чего плохого. Так что я, красивая и прекрасная, готова к новым отношениям — в следующий год с новыми отношениями. Знакомьте!» — заявила исполнительница.