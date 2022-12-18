Объявлен исполнитель от Украины на «Евровидении-2023»

Украина объявила исполнителя, который поедет на музыкальный конкурс «Евровидение-2023», сообщает «РЕН ТВ».

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17 декабря определился победитель национального отбора. Всего было представлено девять кандидатов: исполнители Moisei и DEMCHUK, певицы Jerry Heil, FIINKA, KRUTЬ и Angelina. Также за победу с ними боролись четыре группы: OY Sound System, Tember Blanche и Tvorchi.

Победу одержал коллектив Tvorchi, который отправится на «Евровидение-2023». На этот раз страна отказалась от песен с народными мотивами. Представленная для конкурса композиция Heart Of Steel написана в классическом для международного конкурса поп-стиле. Некоторые зрители назвали композицию «проходной» и предрекли ей 12–16 место в финале.

Группа Tvorchi была образована в 2018 году. Ее представляют Андрей Гуцуляк и Джеффри Кенни. Дуэт пишет песни на русском и украинском языках.