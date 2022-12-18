Ляйсан Утяшева рассказала о новогодних традициях в их с Павлом Волей семье

«Новый год — семейный праздник, поэтому мы встречаем его дома. Праздничным столом непременно занимаемся вместе с супругом и детьми. В такие минуты возникает какое-то чудесное ощущение: будто мне снова десять лет, и я готовлю угощение наравне со старшими. Это сказочное, ни с чем не сравнимое чувство», — поделилась знаменитость.