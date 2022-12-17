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35 минут назад

Гузеева высказалась о наказании детей

Ирина Лебедева

Лариса Гузеева сообщила поклонникам, что никогда не наказывала своих детей. Телеведущая всегда в итоге вставала на их сторону. Об этом информирует moslenta со ссылкой на социальные сети.

Гузеева высказалась о наказании детей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я никогда не наказывала своих детей. Грозилась наказать, и фантазии мои были страшные, но… До дела не доходило. Орала так, что сама себя не слышала, но потом с такой же мощью убивалась от стыда и сожаления», - призналась Гузеева.

Также телеведущая особо подчеркнула, что гневные слова совсем не безобидны.

«Сколько угодно потом можно говорить, что этого не было, что я этого не делала, но слова впечатываются в память намертво», - резюмировала актриса.

Недавно Лариса Гузеева засветилась в соцсетях со своим сыном от второго мужа — сценариста Кахи Толордавы. Сын Георгий ведет непубличную жизнь в отличие от своей звездной мамы. В этот раз ведущая опубликовала кадры сына с невесткой. На вопрос подписчиков, как они ладят с невесткой, Гузеева заверяет, что с первого дня знакомства у них не было недопонимания в общении.

Шоу-бизнес,Лариса Гузеева,
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