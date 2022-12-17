Гузеева высказалась о наказании детей

Лариса Гузеева сообщила поклонникам, что никогда не наказывала своих детей. Телеведущая всегда в итоге вставала на их сторону. Об этом информирует moslenta со ссылкой на социальные сети.

«Я никогда не наказывала своих детей. Грозилась наказать, и фантазии мои были страшные, но… До дела не доходило. Орала так, что сама себя не слышала, но потом с такой же мощью убивалась от стыда и сожаления», - призналась Гузеева.

«Сколько угодно потом можно говорить, что этого не было, что я этого не делала, но слова впечатываются в память намертво», - резюмировала актриса.

Недавно Лариса Гузеева засветилась в соцсетях со своим сыном от второго мужа — сценариста Кахи Толордавы. Сын Георгий ведет непубличную жизнь в отличие от своей звездной мамы. В этот раз ведущая опубликовала кадры сына с невесткой. На вопрос подписчиков, как они ладят с невесткой, Гузеева заверяет, что с первого дня знакомства у них не было недопонимания в общении.