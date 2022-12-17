На директора Сергея Зверева напали на новогоднем огоньке

«Смотрю, чувак возмущается. Потом увидел, как он хватает мою Светку за руку и куда-то тянет. Она кричит ему в ответ: „Отпусти меня, козлина. Пошел вон“. А он все равно лезет к ней! Он был в невменяемом состоянии: то ли принял что-то, то ли покурил», - возмутился стилист.