На директора Сергея Зверева напали на новогоднем огоньке

На новогоднем огоньке телеканала «MusicBox» произошел неприятный инцидент. Мужчина, находившийся в неадекватном состоянии, неожиданно набросился на Светлану, директора звездного стилиста Сергея Зверева, начал хватать женщину за руки и толкать.
Сам Зверев сказал, что вмешиваться не стал – он увидел здесь явную провокацию, - пишет Экспресс Газета.
«Смотрю, чувак возмущается. Потом увидел, как он хватает мою Светку за руку и куда-то тянет. Она кричит ему в ответ: „Отпусти меня, козлина. Пошел вон“. А он все равно лезет к ней! Он был в невменяемом состоянии: то ли принял что-то, то ли покурил», - возмутился стилист.
Как отметил Зверев, после скандала его зачинщик даже не счел нужным принести пострадавшей извинения.
Ранее Сергей Зверев нашел новую музу вместо уехавшей за границу певицы и композитора Аллы Пугачевой. Зверев долгое время вдохновлялся народной артисткой СССР, пока та не покинула страну. Теперь стилист перевел свое внимание на другую российскую диву — певицу Любовь Успенскую.