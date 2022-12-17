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17 минут назад

Супруг Чуриковой рассказал о состоянии здоровья актрисы

Ирина Лебедева

Режиссер Глеб Панфилов сообщил, как чувствует себя его супруга Инна Чурикова. Актриса не появляется на публике уже достаточно давно. Еще летом Инна Михайловна упала со сцены, получив при этом тяжелые травмы.

Супруг Чуриковой рассказал о состоянии здоровья актрисы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Некоторое время 79-летней звезде пришлось лежать в реанимации, но и после выписки из больницы медики не разрешают ей выходить на работу.

Как информирует портал woman.ru, восстановление здоровья у пожилой актрисы происходит достаточно медленно. Близкие и коллеги надеются на возвращение Чуриковой в театр лишь в 2023 году.

«Инна Михайловна не работает пока в театре по состоянию здоровья. Пауза сейчас», — сказал Глеб Анатольевич.

В начале ноября сама Чурикова говорила, что чувствует себя намного лучше и дома сидеть не собирается.

«Я хочу и ''Аудиенцию'' сыграть, и ''Ложь во спасение'' в ''Ленкоме''. У меня есть созидательные силы. Желание играть не пропало — наоборот. Я истосковалась», — признавалась Инна Чурикова в беседе журналистами.

В Театре Вахтангова отменены все спектакли с участием народной артистки СССР Инны Чуриковой.

Шоу-бизнес,Глеб Панфилов,Инна Чурикова,
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