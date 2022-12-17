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1 час назад

Бывшая жена Пьера Нарцисса планирует выступить на «Евровидении»

Ирина Лебедева

Пьер Нарцисс скончался летом нынешнего года. Исполнитель хита «Шоколадный заяц» должен был ехать на Евровидение от Белоруссии, но этого не произошло.

Бывшая жена Пьера Нарцисса планирует выступить на «Евровидении»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как рассказывает портал womanhit, бывшая жена покойного певца Пьера Нарцисса Валерия Калачева намеревается выступить на конкурсе «Евровидение» и представить на нем Россию.

Планами Калачевой поделился с журналистами директор артиста Сергей Дворцов.

«Хотим с Валерией осуществить его мечту. Сейчас мы активно готовимся, дописываем альбом, у нас уже есть определенные цели — мы знаем, где нас могут принять в качестве конкурсантов. Скорее всего, на конкурсе будет песня «Криминал» или же новая композиция. Она будет презентована 19 февраля, в день его рождения», – рассказал Дворцов.

Сергей уточнил, что что Валерия активно занимается творчеством и готовится к съемкам клипа. Также она записала песню в память о Нарциссе. Большую помощь певице оказывают друзья Пьера Нарцисса Яна Чурикова, Ираклий, а также дочь Каролина.

Исполнитель умер 21 июня 2022 года в Москве от последствий подагры — заболевание вызвало полиорганную недостаточность у артиста. Его похоронили на родине в Камеруне 23 июля.

Шоу-бизнес,Пьер Нарцисс,Яна Чурикова,
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