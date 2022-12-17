Бывшая жена Пьера Нарцисса планирует выступить на «Евровидении»

«Хотим с Валерией осуществить его мечту. Сейчас мы активно готовимся, дописываем альбом, у нас уже есть определенные цели — мы знаем, где нас могут принять в качестве конкурсантов. Скорее всего, на конкурсе будет песня «Криминал» или же новая композиция. Она будет презентована 19 февраля, в день его рождения», – рассказал Дворцов.