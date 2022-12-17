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1 час назад

Данко опроверг обвинение в причастности к избиению Барецкого

Ирина Лебедева

Набирает обороты конфликт между Станиславом Барецким и Александром Фадеевым (известен под псевдонимом Данко). Барецкий обвиняет Фадеева в причастности к его избиению. Данко, в свою очередь, заявил, что не имеет отношения к инциденту с дракой и припомнил шоумену прошлогоднюю историю. По мнению Данко, тогда Барецкий хотел лишить его жизни.

Данко опроверг обвинение в причастности к избиению Барецкого
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Данко и Барецкий 11 декабря вместе были в баре в центре Санкт-Петербурга. Во время общения у артистов возник конфликт, перешедший в потасовку. Об этом пишет 5 Канал. После окончания вечеринки Барецкого у выхода из бара ограбили, отобрав 120 тысяч рублей и мобильный телефон, при этом избив так, что шоумена пришлось госпитализировать.

«Разумеется, никакого отношения к этой истории с ограблением, с избиением Барецкого я не имею», — прокомментировал ситуацию Данко.

Певец также рассказал журналистам, что Барецкий ранее покушался на его жизнь.

«Стас Барецкий хотел меня убить. Видимо, из-за того, чтобы не возвращать деньги, которые взял у меня в долг», — сообщил Фадеев.

Он также отметил, что планирует провести пресс-конференцию, где расскажет, как шоумен пытался закопать его в могиле.

По версии Барецкого, Данко либо сам подстроил нападение, либо его друзья, увидевшие потасовку, решили отомстить за товарища.

Что же касается якобы попытки убийства, то, по словам Стаса, это была попытка лечения. Как рассказал шоумен, есть практика, когда живого человека укладывают в гроб и закапывают в землю. При этом человек дышит через специальное приспособление.

Барецкий заявил, что проделывал подобное неоднократно и все его клиенты были довольны – по его словам, они вылечились от депрессии и иных ментальных расстройств.

У певца Александра Фадеева (Данко) 9 декабря в столице Молдовы был запланирован концерт. Но по прилету Александра задержали пограничники. Как оказалось, въезд в страну ему запретили из-за проживания в Крыму и поездок на Донбасс.

Шоу-бизнес,Александр Фадеев,Стас Барецкий,
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