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39 минут назад

СМИ сообщили о малом количестве желающих попасть на концерт Петросяна

Ирина Лебедева

Евгений Петросян в этом году отмечает 60-летие творческой деятельности рядом концертов. В частности, на 31 декабря запланировано выступление сатирика в концертном зале гостиницы «Космос».

СМИ сообщили о малом количестве желающих попасть на концерт Петросяна
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Цена на билеты варьируется в зависимости от удобства расположения мест – от одной до пяти тысяч рублей, на специализированных сайтах даже указана возможность приобретения их в рассрочку.

Но, как пишет Экспресс Газета, на 17 декабря не было распродано и половины билетов. Евгений Ваганович, по информации издания, даже предложил будущим зрителям скидку в 20 процентов, что никак не повлияло на объем продаж.

В начале декабря на YouTube было выложено видео с информацией о том, что звезда отечественного юмора Евгений Петросян скончался. К счастью, новость оказалась фейком, Евгений Ваганович жив и здоров и лично сделал опровержение.

Шоу-бизнес,Евгений Петросян,
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