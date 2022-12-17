СМИ сообщили о малом количестве желающих попасть на концерт Петросяна

Евгений Петросян в этом году отмечает 60-летие творческой деятельности рядом концертов. В частности, на 31 декабря запланировано выступление сатирика в концертном зале гостиницы «Космос».

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Цена на билеты варьируется в зависимости от удобства расположения мест – от одной до пяти тысяч рублей, на специализированных сайтах даже указана возможность приобретения их в рассрочку.

Но, как пишет Экспресс Газета, на 17 декабря не было распродано и половины билетов. Евгений Ваганович, по информации издания, даже предложил будущим зрителям скидку в 20 процентов, что никак не повлияло на объем продаж.