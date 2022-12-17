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1 час назад

Директор Краско поставил точку в истории о задолженности актера клинике

Ирина Лебедева

Накануне в СМИ и социальных сетях прошла информация о том, что Иван Краско не оплатил VIP-палату в одной из клиник Санкт-Петербурга, в которой провел восемь суток.

Директор Краско поставил точку в истории о задолженности актера клинике
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В начале декабря стало известно, что 92-летний народный артист РФ был госпитализирован из-за диагностированного ранее гипертонического криза. Руководство клиники предоставило ему палату повышенной комфортности, оснащенную телевизором и специальной автоматической кроватью. Пребывание в ней стоит 1220 рублей в сутки. После того, как Краско выписался, появились слухи о том. что с клиникой он не рассчитался.

Вячеслав Смородинов, директор актера, сообщил, что эти слухи не соответствуют действительности, - пишет издание readovka.

«Не заплатил за VIP-палату? Она бесплатная была, ему было выделено все. Он же не убежал, как мошенник», – удивился директор.

Ранее Иван Краско жаловался на серьезные проблемы со зрением. По словам артиста, он все видит будто в тумане, без резкости. Из-за этого он не может читать. Актер заявил, что его недуг связан с сетчаткой и не поддается лечению.

Шоу-бизнес,Вячеслав Смородинов,Иван Краско,
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