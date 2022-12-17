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1 час назад

Панин показал фотографию красавицы-супруги

Ирина Лебедева

Алексей Панин уже несколько лет женат на Еве Тарлакян. Супруга эпатажного актера даже была гостьей программы «Звезды сошлись» в 2021 году. Тогда она выступала в защиту мужа, уверяя, что образ скандалиста и хулигана создан СМИ, а на самом деле он человек порядочный и добрый.

Панин показал фотографию красавицы-супруги
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Экспресс Газета предполагает, что пара предпочла гостевой брак, поэтому Тарлакян и Панин месяцами живут в разных местах (Так, Ева длительное время пробыла на Шри-Ланке). Поэтому актер выкладывает в интернет совместные фотографии нечасто.

Но накануне Панин в микроблоге поделился с подписчиками снимком, который был сделан в Испании. Это фотография его и супруги сделанная прошлым летом. Актер и его жена присутствовали на показе фильма, судя по всему, с участием Панина.

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Актриса Губернского театра Ирина Безрукова в беседе с kp.ru оценила шансы актера Алексея Панина на успех в Испании, где он собирается сыграть в спектакле «Скамейка» советского драматурга Гельмана.

«Думаю, что придут, другое дело — насколько им понравится и посоветуют ли они кому-то еще», - отметила Безрукова.

*Организация запрещена на территории РФ

Шоу-бизнес,Алексей Панин,Ирина Безрукова,
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