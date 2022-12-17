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1 час назад

Лолита описала свой гастрольный режим двумя словами

Мослента

Свой гастрольный режим двумя словами описала в личном Тelegram-канале певица Лолита Милявская.

Лолита описала свой гастрольный режим двумя словами
Фото: ТАССТАСС

«Если вы не знаете, что такое тур, нестрашно. В двух словах — вы на "военном положении". Все нельзя: выпить нельзя, лишнее съесть нельзя. Эти ограничения связаны не с лишними калориями, просто может прихватить живот. Спать необходимо, чтобы звучал голос и играли руки», — рассказала артистка.⁣⁣

По словам Лолиты, на время гастрольного тура она также очень внимательно рассчитывает необходимое количество одежды: не берет ничего лишнего, подбирает предметы гардероба, которые «нежалко убивать в переездах».

Ранее Лолита призналась в регулярных поездках на подмосковных электричках. Артистка сообщила, что на пригородных поездах добирается до дачи.

Шоу-бизнес,Лолита Милявская,
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