Лолита описала свой гастрольный режим двумя словами

«Если вы не знаете, что такое тур, нестрашно. В двух словах — вы на "военном положении". Все нельзя: выпить нельзя, лишнее съесть нельзя. Эти ограничения связаны не с лишними калориями, просто может прихватить живот. Спать необходимо, чтобы звучал голос и играли руки», — рассказала артистка.⁣⁣