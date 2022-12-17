В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
22 минуты назад

Леонид Агутин и Анжелика Варум могут развестись

Клео.Ру

Раньше данная семейная пара считалась одной из самых счастливых в мире шоу-бизнеса. Ведь они вместе уже более двадцати лет.

СМИ: Леонид Агутин и Анжелика Варум оказались на грани развода
Фото: Клео.РуКлео.Ру

Но последнее время начали все чаще ходить слухи об их расставании. Об этой новости заявляет Отар Кушанашвили в своем телеграмм канале. Он очень тепло относится к Леониду и Варум. И считает, что их развод будет одним из сильнейших потрясений в его жизни.

Отар сообщает, что Агутин и Варум уже давно расстались, просто сейчас пока предпочитают не афишировать этого. В доказательство этому сообщается, что последние годы они не появляются вместе на публике.

На разных крупных вечеринках Леонид зачастую бывает без Анжелики. Сам он занимается продвижением молодых музыкальных талантов. Их дочь давно живет в Америке и имеет свою музыкальную группу.

А финальным аккордом можно считать недавнюю песню, которая носит название «последний трек». В сети ходит мнение, что данная песня посвящена Анжелике и закату их отношений. Ну и конечно, куда без слухов об романах мужа с молодыми красотками.

Что из всего этого правда, а что лишь домыслы фанатов в сети - покажет время.

Шоу-бизнес,Отар Кушанашвили,Анжелика Варум,Леонид Агутин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители