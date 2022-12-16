В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
1 час назад

Жених Булановой оказался не готов к издержкам шоу-бизнеса

Суть событий

Певица рассказала, как ее избранник переживает из-за слухов.

Жених Булановой оказался не готов к издержкам шоу-бизнеса
Фото: соцсетисоцсети

Певица Татьяна Буланова подтвердила помолвку с теннисистом и бизнесменом Валерием Рудневым. Помимо прочего, популярная исполнительница рассказала о переживаниях своего молодого избранника из-за пересудов в прессе и соцсетях. Чуждый шоу-бизнесу мужчина был не совсем готов к такому.

53-летняя артистка пока не готова рассказать, когда примерно ждать свадебного торжества:

"Ну, если честно, кольцо действительно есть, - отметила она. - Но что касается конкретной даты свадьбы — ничего не могу сказать".

Буланова отметила, что волна сплетен не приятна для нее.

"Подняла ее не я, и если б смогла это проконтролировать, то, конечно, пресекла бы это сразу", - сказала она корреспондентам издания "Вечерняя Москва". Влюбленным особенно досаждают неприятные вещи, которые распространяют про 34-летнего Руднева. " И меня это тоже касается, - отметила певица. - Но я, если честно, привыкла к такому".

Напомним, что Буланова и Руднев встречаются около двух лет. Ранее певица утверждала, что замужество в ее возрасте не главное.

Шоу-бизнес,Валерий Руднев,Татьяна Буланова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители