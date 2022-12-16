Жених Булановой оказался не готов к издержкам шоу-бизнеса

Певица рассказала, как ее избранник переживает из-за слухов.
Певица Татьяна Буланова подтвердила помолвку с теннисистом и бизнесменом Валерием Рудневым. Помимо прочего, популярная исполнительница рассказала о переживаниях своего молодого избранника из-за пересудов в прессе и соцсетях. Чуждый шоу-бизнесу мужчина был не совсем готов к такому.
53-летняя артистка пока не готова рассказать, когда примерно ждать свадебного торжества:
"Ну, если честно, кольцо действительно есть, - отметила она. - Но что касается конкретной даты свадьбы — ничего не могу сказать".
Буланова отметила, что волна сплетен не приятна для нее.
"Подняла ее не я, и если б смогла это проконтролировать, то, конечно, пресекла бы это сразу", - сказала она корреспондентам издания "Вечерняя Москва". Влюбленным особенно досаждают неприятные вещи, которые распространяют про 34-летнего Руднева. " И меня это тоже касается, - отметила певица. - Но я, если честно, привыкла к такому".
Напомним, что Буланова и Руднев встречаются около двух лет. Ранее певица утверждала, что замужество в ее возрасте не главное.