Жених Булановой оказался не готов к издержкам шоу-бизнеса

"Подняла ее не я, и если б смогла это проконтролировать, то, конечно, пресекла бы это сразу", - сказала она корреспондентам издания "Вечерняя Москва". Влюбленным особенно досаждают неприятные вещи, которые распространяют про 34-летнего Руднева. " И меня это тоже касается, - отметила певица. - Но я, если честно, привыкла к такому".