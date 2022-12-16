Собчак и Богомолову предрекли скорый развод

«Ни для кого не секрет, что Богомолов и Собчак разведутся. Но вот с кем останется Костя – меня мучил вопрос. А теперь, кажется, тема закрыта», – написала Миро.

Автор одного из самых скандальных блогов в русскоязычном сегменте Сети уверена, что скоро Константин Богомолов уйдет от Ксении Собчак. Лена Миро отметила, что режиссер может предпочесть жене актрису Дарью Мороз, передает портал Teleprogramma.pro.

Напомним, режиссер Константин Богомолов и ведущая Ксения Собчак поженились три года назад. За год до этого режиссер расстался с Дарьей Мороз. Однако бывшие супруги поддерживают хорошие отношения, недавно актриса рассказала, что планирует встретить Новый год в компании Богомолова и его семьи.