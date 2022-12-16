Собчак и Богомолову предрекли скорый развод

Лена Миро предсказала Ксении Собчак скорый развод с мужем. Скандально известная блогерша уверена, что Константин Богомолов скоро уйдет от ведущей к актрисе Дарье Мороз.
«Ни для кого не секрет, что Богомолов и Собчак разведутся. Но вот с кем останется Костя – меня мучил вопрос. А теперь, кажется, тема закрыта», – написала Миро.
Автор одного из самых скандальных блогов в русскоязычном сегменте Сети уверена, что скоро Константин Богомолов уйдет от Ксении Собчак. Лена Миро отметила, что режиссер может предпочесть жене актрису Дарью Мороз, передает портал Teleprogramma.pro.
«А что, Дашка посимпатичнее будет. И сама делает шаг навстречу», – резюмировала Миро.
Напомним, режиссер Константин Богомолов и ведущая Ксения Собчак поженились три года назад. За год до этого режиссер расстался с Дарьей Мороз. Однако бывшие супруги поддерживают хорошие отношения, недавно актриса рассказала, что планирует встретить Новый год в компании Богомолова и его семьи.