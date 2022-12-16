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12 минут назад

Сестра Бузовой получила травму во время фотосессии

Елена Прошина

Блогерша и сестра певицы Ольги Бузовой Анна рассказала, что во время одной из фотосессий случайно порвала себе мочку уха. Об этом сообщает «Газета.ру».

Сестра Бузовой получила травму во время фотосессии
Фото: соцсетисоцсети

По словам Анны, травма произошла из-за того, что она неудачно дернула за сережку. Она также добавила, что не может представить себя без серег, поэтому полученная травма очень её расстраивает. Кроме того, Анна попросила поклонников порекомендовать ей хорошего врача.

«Ухо болит жутко, надо зашивать и заново прокалывать», – рассказала Бузова.

«Надо тренировать мозг»: Бузова опозорилась в прямом эфире

Ранее Ольга Бузова намекнула на возвращение «Вечернего Урганта» на телеэкраны. Она опубликовала видео из гримерки программы и сообщила, что готовится к съемке в неком проекте.

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