Сестра Бузовой получила травму во время фотосессии

Блогерша и сестра певицы Ольги Бузовой Анна рассказала, что во время одной из фотосессий случайно порвала себе мочку уха. Об этом сообщает «Газета.ру».
По словам Анны, травма произошла из-за того, что она неудачно дернула за сережку. Она также добавила, что не может представить себя без серег, поэтому полученная травма очень её расстраивает. Кроме того, Анна попросила поклонников порекомендовать ей хорошего врача.
«Ухо болит жутко, надо зашивать и заново прокалывать», – рассказала Бузова.
Ранее Ольга Бузова намекнула на возвращение «Вечернего Урганта» на телеэкраны. Она опубликовала видео из гримерки программы и сообщила, что готовится к съемке в неком проекте.