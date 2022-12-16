Новой "Мисс Америка" назвали студентку из Висконсина

«Как «Мисс Америка», я представляю эту организацию. Если они зададут дополнительные вопросы, я могу сказать: «Это не точка зрения организации, это моя личная точка зрения как Грейс Станке» и продолжить изложение, особенно когда речь идет о таких вещах, как ядерная энергия и многих других горячих политических темах», — сказала она.