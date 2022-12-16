В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
32 минуты назад

Новой "Мисс Америка" назвали студентку из Висконсина

Газета.Ru

Студентку и обладательницу титула «Мисс Висконсин» Грейс Станке назвали «Мисс Америка» 2023 года. Об этом пишет New York Post.

Новой "Мисс Америка" назвали студентку из Висконсина
Фото: Газета.RuГазета.Ru

20-летняя Станке учится на старших курсах Висконсинского университета в Мэдисоне и изучает ядерную инженерию. На конкурсе она играла на скрипке и поразила судей своими ответами во время красной дорожки и финального тура.

Станке выиграла стипендию в размере $100 тыс. и теперь отправится в годичное турне для повышения осведомленности о ядерной энергетике и источниках энергии с нулевым уровнем выбросов углерода.

Станке сказала, что она «рада» возможности обсудить эти вопросы и представлять «женщин, которые могут».

«Как «Мисс Америка», я представляю эту организацию. Если они зададут дополнительные вопросы, я могу сказать: «Это не точка зрения организации, это моя личная точка зрения как Грейс Станке» и продолжить изложение, особенно когда речь идет о таких вещах, как ядерная энергия и многих других горячих политических темах», — сказала она.

Конкурс красоты прошел 15 декабря на арене Mohegan Sun в Анкасвилле, штат Коннектикут.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что «Мисс Америка» 1983 года назвала ботокс своим секретом молодости.

Шоу-бизнес,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители