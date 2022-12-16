Новой "Мисс Америка" назвали студентку из Висконсина

Студентку и обладательницу титула «Мисс Висконсин» Грейс Станке назвали «Мисс Америка» 2023 года. Об этом пишет New York Post.
20-летняя Станке учится на старших курсах Висконсинского университета в Мэдисоне и изучает ядерную инженерию. На конкурсе она играла на скрипке и поразила судей своими ответами во время красной дорожки и финального тура.
Станке выиграла стипендию в размере $100 тыс. и теперь отправится в годичное турне для повышения осведомленности о ядерной энергетике и источниках энергии с нулевым уровнем выбросов углерода.
Станке сказала, что она «рада» возможности обсудить эти вопросы и представлять «женщин, которые могут».
«Как «Мисс Америка», я представляю эту организацию. Если они зададут дополнительные вопросы, я могу сказать: «Это не точка зрения организации, это моя личная точка зрения как Грейс Станке» и продолжить изложение, особенно когда речь идет о таких вещах, как ядерная энергия и многих других горячих политических темах», — сказала она.
Конкурс красоты прошел 15 декабря на арене Mohegan Sun в Анкасвилле, штат Коннектикут.
Ранее «Газета.Ru» сообщила, что «Мисс Америка» 1983 года назвала ботокс своим секретом молодости.