Американская поп-исполнительница Бритни Спирс снова снялась обнаженной, вопреки недовольству мужа Сэма Асгари. Об этом сообщает Daily Mail.

Прошла неделя с тех пор, как Бритни Спирс вернулась в Instagram*. За это время певица успела сделать несколько публикаций, в частности выложить несколько откровенных фотографий.

На новых снимках исполнительница предстала обнаженной. Из одежды на ней была лишь шляпа, а грудь она прикрыла с помощью эмодзи.

britneyspears/Instagram (организация запрещена в России) (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бритни Спирс продолжает раздеваться на камеру, несмотря на то, что ее муж Сэм Асгари уже дал понять, что ему это не нравится.

"Единственный человек в мире, которого буллят за публикацию подобного контента. Лично я предпочел бы, чтобы она никогда это не выкладывала. Но кто я такой, чтобы ограничивать того, кто большую часть своей жизни буквально находился под микроскопом", — высказался он в социальных сетях.