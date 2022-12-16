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38 минут назад

На премии “Золотой граммофон” певица Anna Asti показала пресс. Видео

Денис Фьючин

В Москве состоялась церемония вручения Национальной музыкальной Премии «Золотой Граммофон». Награду получили многие исполнители.

Среди победителей оказалась певица Anna Asti, которая является одной из рекордсменок по числу выпущенных хитов.

Певица надела на себя черное платье, которое подчеркивало её пресс. Корреспондент телеканала Муз-ТВ пообщался с певицей.

“Я всего лишь год в сольной карьере и уже получила «Золотой Граммофон»..Это значит, что вселенная любит меня”.- сказала певица корреспонденту Муз-ТВ.

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