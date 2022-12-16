Ольга Орлова рассказала о своем плохом самочувствии

Телеведущай Ольга Орлова, которая сейчас находится на седьмом месяце беременности, пожаловалась на свое плохое самочувствие. Об этом она рассказала поклонникам в социальных сетях.

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Она отметила, что ухудшение самочувствия сопровождается слабостью и признаками ОРВИ. Однако, по словам телеведущей, ей должен помочь постельный режим. Она рассказала, что отменила все свои дела и отправилась домой, чтобы отдохнуть.

Через время телеведущая вновь вышла на связь с поклонниками и отметила, что планирует лежать в кровати и смотреть фильмы вместе со своими домашними питомцами.

Телеведущая старается следить за своим здоровьем, чтобы не допускать осложнений, которые могут повлиять на беременность.