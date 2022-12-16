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1 час назад

Телеведущая Ольга Орлова рассказала о своем плохом самочувствии

runews24.ruиещё 1

Телеведущай Ольга Орлова, которая сейчас находится на седьмом месяце беременности, пожаловалась на свое плохое самочувствие. Об этом она рассказала поклонникам в социальных сетях.

Ольга Орлова рассказала о своем плохом самочувствии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она отметила, что ухудшение самочувствия сопровождается слабостью и признаками ОРВИ. Однако, по словам телеведущей, ей должен помочь постельный режим. Она рассказала, что отменила все свои дела и отправилась домой, чтобы отдохнуть.

Через время телеведущая вновь вышла на связь с поклонниками и отметила, что планирует лежать в кровати и смотреть фильмы вместе со своими домашними питомцами.

Телеведущая старается следить за своим здоровьем, чтобы не допускать осложнений, которые могут повлиять на беременность.

Ранее она рассказала, что из-за беременности прибавила 12 килограмм.

Шоу-бизнес,Ольга Орлова,
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