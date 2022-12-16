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7 минут назад

Наташа Королева рассказала о бандитских корпоративах 90-х

Lenta.ru

Эстрадная певица Наташа Королева в интервью изданию «7Дней» рассказала о чувстве полной безопасности во время выступлений на бандитских корпоративах в 90-х годах.

Наташа Королева рассказала о бандитских корпоративах 90-х
Фото: ТАССТАСС

По словам артистки, разборки и проблемы на частных мероприятиях с такими людьми обошли ее стороной. Напротив, она всегда чувствовала уважительное отношение к себе.

«Никогда не было никаких поползновений в мою сторону, приставаний или других эксцессов — все культурно!» — заверила певица.

Кроме того, представители криминального мира могли отблагодарить сверх гонорара «и надарить кучу подарков, что было очень к месту», вспоминает Королева.

«Как говорится, „гусар ребенка не обидит“», — добавила она.

Ранее Королева рассказала, что после развода с российским певцом и композитором Игорем Николаевым оставила ему квартиру. По словам артистки, ее мать Людмила Порывай проживает в Майами, где владеет квартирой. Во время путешествий по США Королева там останавливается. При этом раньше Королева владела собственной квартирой.

«А мое первое и последнее собственное жилье было приобретено в первом браке и после развода благополучно оставлено мужу», — заявила Королева.

Шоу-бизнес,Людмила Порывай,Наташа Королева,Игорь Николаев,
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