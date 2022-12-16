Джейн Фонда рассказала, что ее рак находится в стадии ремиссии

Актриса Джейн Фонда в преддверии своего 85-летия поделилась на своем веб-сайте, что ее рак находится в стадии ремиссии, и этот факт она назвала "лучшим подарком на день рождения".

"Я чувствую себя такой счастливой, такой счастливой. Я благодарю всех вас, кто молился и посылал мне добрые мысли", - поделилась артистка.

По словам Фонда, теперь она может закончить курс химиотерапии. Актриса сообщила, что у нее была диагностирована лимфома в сентябре. Она отметила, что после первого курса химиотерапии она почувствовала себя "сильнее, чем когда-либо за последние годы".