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1 час назад

Джейн Фонда рассказала, что ее рак находится в стадии ремиссии

Газета.Ru

Актриса Джейн Фонда в преддверии своего 85-летия поделилась на своем веб-сайте, что ее рак находится в стадии ремиссии, и этот факт она назвала "лучшим подарком на день рождения".

Джейн Фонда рассказала, что ее рак находится в стадии ремиссии
Фото: Eric Jamison/Invision/APEric Jamison/Invision/AP

"Я чувствую себя такой счастливой, такой счастливой. Я благодарю всех вас, кто молился и посылал мне добрые мысли", - поделилась артистка.

По словам Фонда, теперь она может закончить курс химиотерапии. Актриса сообщила, что у нее была диагностирована лимфома в сентябре. Она отметила, что после первого курса химиотерапии она почувствовала себя "сильнее, чем когда-либо за последние годы".

"Мои первые четыре курса химиотерапии дались мне довольно легко, всего несколько дней я чувствовала усталость, последний сеанс химиотерапии был тяжелым и длился две недели", - рассказала звезда.

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