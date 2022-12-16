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18 минут назад

Уехавшая в США Кристина Орбакайте зарабатывает на россиянах миллионы

2x2.su

Кристина Орбакайте, с некоторых пор живущая в США, продолжает получать доход из России. Причём заработок певицы исчисляется миллионами.

Уехавшая в США Орбакайте нашла способ заработать миллионы на россиянах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Нью-Йорк 51-летняя артистка переехала ещё в 2018 году. Однако далёкое расстояние не мешает ей регулярно прилетать в Россию, давать здесь концерты и играть в спектаклях.

Пугачева лишилась последнего бизнеса в России

К примеру, за пьесу «Двое на качелях» в театре «Современник» Орбакайте заработала пять миллионов рублей. За выступление на празднике в честь Дня защитника Отечества из бюджета РФ ей выплатили 1,5 млн рублей. В целом за последние пять лет из государственной казны певица получила около пяти миллионов рублей.

Также Орбакайте приносит доход собственный бизнес – она зарабатывает на продаже итальянских духов. Ещё один источник дохода – косметическая компания, лицом которой является певица.

При этом свою политическую позицию дочь Пугачёвой до сих пор не озвучила. С февраля 2022 года она ни разу не высказалась о происходящем в стране. В Сети Орбакайте обвиняют в попытке усидеть на двух стульях. Пользователи предполагают, что артистка скрывает своё отношение к политике России, чтобы не лишиться миллионного заработка.

Напомним, Алла Пугачёва в отличие от своей дочери политическую позицию не скрывает. Примадонна активно выступает против России и поддерживает мужа-иноагента. Несколько месяцев назад супружеская чета вместе с детьми перебралась в Израиль. Максим Галкин* сначала давал концерты на Святой Земле, затем отправился с туром в другие страны Европы. В своих выступлениях юморист, не стесняясь, проходится по российской власти и журналистам федеральных каналов. Об этом писал портал 2x2.su.

*Признан иноагентом в РФ

Шоу-бизнес,Кристина Орбакайте,Алла Пугачева,
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