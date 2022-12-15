Урганта отстранили от ведения новогодней вечеринки за сутки до мероприятия

Вечеринка платформы «Дзен» сегодня, 15 декабря, проходит без шоумена Ивана Урганта. Планировалось, что он будет вести новогоднее мероприятие, но буквально за сутки до начала его отстранили по неизвестным причинам, пишет «СтарХит».

Фото: ТАСС ТАСС

Отмечается, что в организации шоу была задействована целая команда. Часть ее узнала об отстранении Урганта буквально перед началом шоу. Место популярного артиста заняли Ида Галич и Дмитрий Хрусталев.

По данным портала, Ургант много лет появлялся на передаче «Золотой граммофон». В этом году он также должен был его вести, но и от этого шоу его отстранили.

Иван с юмором прокомментировал это решение. Он рассказал в шутку, что «планирует» неожиданно появиться на сцене Кремля.

«Я сейчас выбираю, из-под юбки какой исполнительницы выскочить в самый неожиданный момент», - уточнил Ургант.