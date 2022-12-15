Уехавший в Израиль Слепаков оставил в России долги на 19 миллионов

Федеральная налоговая служба РФ выставила шоумену Семену Слепакову, уехавшему в Израиль, счет на 18,9 млн рублей. Из них 15,3 млн - налог на доходы физических лиц, а 3,6 млн - пени за просрочку. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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Отмечается, что Слепаков покинул Россию и обосновался в Израиле. Ему пришлось значительно поумерить аппетиты - в стране не готовы платить ему гонорары по 3 млн рублей за корпоратив. Тем не менее, шоумен оказался в «черном списке» ФНС со значительным долгом.

Адвокат Тимур Матвеев отметил, что НДФЛ в размере 13% облагаются многие виды дохода: не только зарплата, но и средства от продажи или сдачу в аренду недвижимости, выигрыши, дивиденды, доходы от источников за пределами РФ и другое.

Юрист пояснил, что индивидуальные предприниматели не уплачивают НДФЛ, если их доходы не превышают 200 млн рублей в год (в 2021 году - до 206 млн в год; в 2022 - до 219 млн).

Он предположил, что долг по налогам мог образоваться от продажи имущества на сумму порядка 118 млн рублей, либо в том случае, если «через суд были взысканы какие-то крупные суммы».