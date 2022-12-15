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23 минуты назад

В мэрии Новосибирска прокомментировали отмену концерта Меладзе

Газета.Ru

В мэрии Новосибирска прокомментировали отмену двух концертов Валерия Меладзе. Власти города отрицают, что это решение связано с позицией певца по Украине и негласным списком нежелательных артистов, осудивших спецоперацию, передает «Подъем».

В Новосибирске прокомментировали отмену концерта Меладзе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В мэрии уточнили, что запретом концертов не занимаются.

«Мы не в курсе. О таком списке сказать не можем. Более того, у нас таких полномочий нет. Мы разрешением или запретом концертов не занимаемся. Возможно, это решение площадок», — разъяснили новосибирские власти.

Новосибирцы ранее получили рассылку с сообщением о том, что концерты Валерия Меладзе в Новосибирске, запланированные на 26 и 30 апреля 2023 года, отменяются. На эти даты концерты певца были перенесены еще с мая 2022 года.

Шоу-бизнес,Валерий Меладзе,
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