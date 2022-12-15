В Новосибирске прокомментировали отмену концерта Меладзе

В мэрии Новосибирска прокомментировали отмену двух концертов Валерия Меладзе. Власти города отрицают, что это решение связано с позицией певца по Украине и негласным списком нежелательных артистов, осудивших спецоперацию, передает «Подъем».
В мэрии уточнили, что запретом концертов не занимаются.
«Мы не в курсе. О таком списке сказать не можем. Более того, у нас таких полномочий нет. Мы разрешением или запретом концертов не занимаемся. Возможно, это решение площадок», — разъяснили новосибирские власти.
Новосибирцы ранее получили рассылку с сообщением о том, что концерты Валерия Меладзе в Новосибирске, запланированные на 26 и 30 апреля 2023 года, отменяются. На эти даты концерты певца были перенесены еще с мая 2022 года.