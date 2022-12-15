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16 минут назад

Буланова рассказала об отказе сына уезжать из России во время мобилизации

Елена Прошина

Певица Татьяна Буланова рассказала в интервью «Вечерней Москве», что ее сын Александр отказался уезжать из России в период частичной мобилизации.

Буланова рассказала об отказе сына уезжать из России во время мобилизации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, несмотря на возможности уехать, 29-летний Александр решил остаться на родине. При этом певица подчеркнула, что повестка ее сыну не приходила.

«Я точно могу сказать вот что: в период мобилизации мой старший сын никуда не уезжал и не собирался. Хотя ему поступали какие-то предложения, возможности были. Он остался в городе. Повестка не приходила. Но если бы пришла, пришлось бы, значит, ехать! Ничего не поделать. При этом, конечно, хочется, чтобы побыстрее все это закончилось — нашей победой, миром», — сказала Буланова.

Она также пожелала, чтобы все российские военные вернулись домой живыми и здоровыми.

Напомним, не так давно в сети снова появилась информация о скорой свадьбе певицы с бизнесменом Валерием Рудневым. Слухи с новой силой разгорелись после того, как певица выложила в соцсети фотографию с кольцом. Однако о дате свадьбы артистка ничего не говорит. При этом звезда подчеркивает, что ей и ее жениху неприятны подобные сплетни.

Шоу-бизнес,Валерий Руднев,Татьяна Буланова,
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