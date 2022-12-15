Буланова рассказала об отказе сына уезжать из России во время мобилизации

«Я точно могу сказать вот что: в период мобилизации мой старший сын никуда не уезжал и не собирался. Хотя ему поступали какие-то предложения, возможности были. Он остался в городе. Повестка не приходила. Но если бы пришла, пришлось бы, значит, ехать! Ничего не поделать. При этом, конечно, хочется, чтобы побыстрее все это закончилось — нашей победой, миром», — сказала Буланова.