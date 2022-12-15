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21 минуту назад

Лев Лещенко рассказал о подарках жене на Новый год

Вечерняя Москваиещё 1

Народный артист РСФСР Лев Лещенко при выборе подарков предпочитает банальным вещам спонтанные сюрпризы.

Лев Лещенко рассказал о подарках жене на Новый год
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По его словам, Новый год он будет встречать в Подмосковье.

— Мы встречаем Новый год активно: запускаем фейерверки на улице. До этого собираемся за праздничным столом. Приходят мои друзья постоянные. Я могу их называть. Но, думаю, человек 15 соберется, — рассказал Лещенко.

При этом артист добавил, что не ждет подарков от своих близких, так как для него важнее внимание. Выбирая подарок супруге, он старается не привязываться к конкретной дате и радовать ее в обычные дни, передает Prozvezd.info.

До этого певец сообщил, что не получал приглашения участвовать в традиционном новогоднем телевизионном шоу «Голубой огонек». В декабре в концертном зале «Крокус Сити Холл» должна состояться съемка концерта с участием артистов, традиционно появляющихся в «Голубом огоньке», среди них Лариса Долина, Николай Басков, Лев Лещенко, Стас Михайлов и другие.

Шоу-бизнес,Лариса Долина,Лев Лещенко,Стас Михайлов,Николай Басков,
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