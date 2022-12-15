Григорий Лепс покинул Россию после скандала с дракой

Отмечается, что после концерта в Москве исполнителя заметили в аэропорту Стамбула , когда он садился на рейс до Милана . Его сопровождала женщина.

О драке Лепса с гостем бара в Санкт-Петербурге сообщалось 4 декабря. Охранник музыканта ударил мужчину, после чего в драку ввязался и сам артист. Адвокат посетителя бара Евгений Хейфец заявил, что в заведении Лепс потребовал у его клиента, чтобы тот сыграл с ним в нарды на крупную сумму денег — 10 тысяч долларов. Получив отказ, музыкант якобы ударил мужчину кулаком в лицо, после чего они отправились выяснять отношения на улице. Отмечалось, что гостю заведения диагностировали перелом носа со смещением.