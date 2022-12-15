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57 минут назад

Блогер Карина Кросс неудачно повторила танец героини сериала “Уэнсдей”. Видео

Денис Фьючин

Видеоблогер и певица Карина Кросс повторила танец главной героини сериала “Уэнсдей” от Netflix. Видеозапись она опубликовала в своих социальных сетях.

Некоторые поклонники не оценили косплей Кросс и написали недовольные комментарии.

“Уэнсдей”- сериал о повзрослевшей дочери семейства Аддамс. Главную роль в сериале исполнила актриса Дженна Ортега (сериал “Ты”, “Крик”). Выход всех эпизодов сериала состоялся в среду, 23 ноября. В четвертой серии “Уэнсдей” герои собрались на праздничном балу, и Уэнсдей начала танцевать.

Танец главной героини- одна из самых популярных сцен сериала.

Сериал “Уэнсдей” стал очень популярен на Netflix и преодолел отметку в миллиард часов просмотра в течение месяца. Об этом сообщает Variety.

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