Видеоблогер и певица Карина Кросс повторила танец главной героини сериала “Уэнсдей” от Netflix. Видеозапись она опубликовала в своих социальных сетях.

Некоторые поклонники не оценили косплей Кросс и написали недовольные комментарии.

“Уэнсдей”- сериал о повзрослевшей дочери семейства Аддамс. Главную роль в сериале исполнила актриса Дженна Ортега (сериал “Ты”, “Крик”). Выход всех эпизодов сериала состоялся в среду, 23 ноября. В четвертой серии “Уэнсдей” герои собрались на праздничном балу, и Уэнсдей начала танцевать.

Танец главной героини- одна из самых популярных сцен сериала.