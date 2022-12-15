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1 час назад

Съёмочная команда Муз-ТВ побывала в гостях у Юлианны Карауловой. Видео

Денис Фьючин

Корреспондент телеканала Муз-ТВ Алена Богомолова вместе со съемочной группой побывали в гостях у певицы Юлианны Карауловой, чтобы создать рождественский вайб.

Сотрудники канала подарили певице новогоднюю елку. Елка большая, заснеженная и с электронными гирляндами. Сборка занимает пять минут, сама елка ручной работы. Вместе с Юлианной был муж с маленьким сыном.

Юлианна призналась, что как-то в детстве перед Новым годом она заметила как ее папа переодевался в костюм Деда Мороза.

Юлианна Караулова- российская эстрадная певица и телеведущая, бывшая солистка группы 5sta Family, финалистка «Фабрики звёзд-5».

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