Корреспондент телеканала Муз-ТВ Алена Богомолова вместе со съемочной группой побывали в гостях у певицы Юлианны Карауловой, чтобы создать рождественский вайб.

Сотрудники канала подарили певице новогоднюю елку. Елка большая, заснеженная и с электронными гирляндами. Сборка занимает пять минут, сама елка ручной работы. Вместе с Юлианной был муж с маленьким сыном.

Юлианна призналась, что как-то в детстве перед Новым годом она заметила как ее папа переодевался в костюм Деда Мороза.