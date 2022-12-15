Полиция проверяет сообщение о выстреле блогера Ивана Золо в своего отца

Telegram-канал Shot сообщил, что в полицию поступил звонок с заявлением, что 18-летний блогер Иван Золо выстрелил в своего отца.
Согласно информации издания, около четырех утра в полицию поступил звонок от молодого человека, представившимся Иваном Золочевским. Он заявил, что выстрелил в отца из травматического пистолета «Оса».
После заявления наряд прибыл по указанному адресу. Дверь открыла бабушка Золочевского и рассказала, что в ее сына никто не стрелял, и в данный момент он находится на работе.
Полиция связалась с матерью Ивана Золо — она заявила, что сын спит дома и ни в кого не стрелял. Отец блогера приглашен в отдел для дачи показаний.