В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 63.36EUR 67.45
Войти в почту
40 минут назад

Shot: полиция проверяет сообщение о выстреле блогера Ивана Золо в своего отца

Газета.Ruиещё 1

Telegram-канал Shot сообщил, что в полицию поступил звонок с заявлением, что 18-летний блогер Иван Золо выстрелил в своего отца.

Полиция проверяет сообщение о выстреле блогера Ивана Золо в своего отца
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Согласно информации издания, около четырех утра в полицию поступил звонок от молодого человека, представившимся Иваном Золочевским. Он заявил, что выстрелил в отца из травматического пистолета «Оса».

После заявления наряд прибыл по указанному адресу. Дверь открыла бабушка Золочевского и рассказала, что в ее сына никто не стрелял, и в данный момент он находится на работе.

Полиция связалась с матерью Ивана Золо — она заявила, что сын спит дома и ни в кого не стрелял. Отец блогера приглашен в отдел для дачи показаний.

Шоу-бизнес,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители