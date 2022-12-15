Полиция проверяет сообщение о выстреле блогера Ивана Золо в своего отца

Telegram-канал Shot сообщил, что в полицию поступил звонок с заявлением, что 18-летний блогер Иван Золо выстрелил в своего отца.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Согласно информации издания, около четырех утра в полицию поступил звонок от молодого человека, представившимся Иваном Золочевским. Он заявил, что выстрелил в отца из травматического пистолета «Оса».

После заявления наряд прибыл по указанному адресу. Дверь открыла бабушка Золочевского и рассказала, что в ее сына никто не стрелял, и в данный момент он находится на работе.