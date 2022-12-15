На Тимати подали в суд

Строительная компания подала в суд на российского рэп-исполнителя и предпринимателя Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов). У артиста нашли долг в несколько миллионов рублей, сообщает StarHit со ссылкой на Мещанский районный суд.

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По данным издания, иск к Тимати подала компания «Ами-проект», которая в 2019 году подписала с артистом договор о строительных работах на объектах, принадлежащих артисту. Тогда он внес часть оплаты, но оставшуюся сумму позже не отдал.

«Речь о демонтажно-монтажных, ремонтных и отделочных работах на объектах Юнусова Тимура Ильдаровича», — уточнили в суде.

В итоге компания захотела взыскать с Тимати задолженность в 2,4 миллиона рублей и неустойку в 4,4 миллиона рублей.