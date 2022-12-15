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18 минут назад

Mash: Пугачева лишилась последнего бизнеса в России

Лера Букина

Федеральная налоговая служба закрыла последнюю компанию певицы Аллы Пугачевой в России. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Это компания «АБП», которая функционировала на рынке 12 лет. В публикации говорится, что через данную фирму проводились концерты, а также осуществлялась торговля вещами личного бренда.

О подаче заявления о ликвидации компании стало известно 23 ноября.

Ранее Telegram-канал Readovka сообщил, что сеть «Эконика» продолжает продавать обувь и сумки из коллекции Аллы Пугачевой, однако название бренда сменилось на Ekonika Premium. Ранее товары продавали под маркой Alla Pugachova. Вместе с тем канал отметил, что логотип с инициалами певицы остался прежним. Информация о том, что данная продукция является коллекцией от Примадонны, подтвердили в сети.

До этого СМИ сообщали о переезде Пугачевой в Израиль и получении гражданства данной страны.

Адвокат заявил, что у Пугачевой в РФ остался доход до 60 млн рублей в год

Ранее корпорация BBC опубликовала список «100 влиятельных и вдохновляющих женщин 2022 года». В него вошла Алла Пугачева. В соцсетях подвергли критике внесение певицы в данный список. Комментаторы сочли, что там она оказалась за счет «неуважения к русскому народу».

Шоу-бизнес,Видео,Алла Пугачева,ФНС России,
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