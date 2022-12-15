Это компания «АБП», которая функционировала на рынке 12 лет. В публикации говорится, что через данную фирму проводились концерты, а также осуществлялась торговля вещами личного бренда.

О подаче заявления о ликвидации компании стало известно 23 ноября.

Ранее Telegram-канал Readovka сообщил, что сеть «Эконика» продолжает продавать обувь и сумки из коллекции Аллы Пугачевой, однако название бренда сменилось на Ekonika Premium. Ранее товары продавали под маркой Alla Pugachova. Вместе с тем канал отметил, что логотип с инициалами певицы остался прежним. Информация о том, что данная продукция является коллекцией от Примадонны, подтвердили в сети.

До этого СМИ сообщали о переезде Пугачевой в Израиль и получении гражданства данной страны.